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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: Ла Лига без Роналду и Месси заработала больше, чем Лига 1 с Лео

26 Мая 2022 • 12:05 Комментировать

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал французский чемпионат, в котором сейчас выступает экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Тебас сказал, что для развития турнира нужно заниматься не только командами и футболистами, но и некоторыми другими вещами. Функционер отметил, что Лига 1 с Лионелем Месси заработала лишь 70 миллионов евро от международных телевизионных прав, а Ла Лига без аргентинского форварда и без Роналду получила около 900 миллионов евро.

Напомним, что Лионель Месси прошлым летом на правах свободного агента перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ла Лига Лига 1 Хавьер Тебас
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