Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария не подошёл «Барселоне». Ранее сообщалось, что агенты игрока предложили его услуги каталонскому клубу.

Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в этом году. Французский клуб решил не продлевать отношения с 34-летним аргентинским полузащитником.

«Барселона» находится в поисках правого вингера после того, как появились проблемы с контрактом Усмана Дембеле, а Адама Траоре, по всей вероятности, вернется в «Вулверхэмптон».

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.