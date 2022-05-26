В «Реале» назвали лучшего футболиста сезона

В мадридском «Реале» подвели итоги сезона-2021/2022. Как сообщает клубная пресс-служба, лучшим футболистом команды был признан французский форвард Карим Бензема.

«Я горд получить эту награду. Это был прекрасный сезон для меня и по результативным действиям, и по выигранным трофеям», - передает слова нападающего официальный сайт «королевского клуба».

В сезоне-2021/2022 французский бомбардир принял участие в 45 поединках в различных турнирах, отметился 44 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Вместе с «Реалом» он стал победителем чемпионата Испании и обладателем суперкубка страны.

28 мая Карим может стать победителем Лиги чемпионов, если вместе с партнерами обыграет «Ливерпуль».