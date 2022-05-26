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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: Все хотели, чтобы Месси закончил карьеру в каталонском клубе

26 Мая 2022 • 06:57 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в разговоре с журналистами в очередной раз высказался по поводу аргентинского форварда Лионеля Месси.

Лапорта сказал, что так сложилось, что Месси в итоге покинул «сине-гранатовых». Функционер отметил, что абсолютно все хотели, чтобы аргентинский футболист закончил свою спортивную карьеру в каталонской команде, но этого не произошло из-за строгих правил финансового фэйр-плэя в Испании.

Напомним, что прошлым летом Лионель Месси на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ». В этом сезоне форвард провёл во французской лиге 26 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 14 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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