Ютгла покинет «Барселону» летом

Нападающий Ферран Ютгла был заметен в составе «Барселоны» осенью прошлого года, кое-кто даже видел в нем потенциал новой звезды, но при новом тренере Хави Эрнандесе он совершенно пропал и перестал появляться в основном составе. В общей сложности он успел провести за первую команду восемь матчей.

Конечно, затем Ютгла пригодился во второй команде «Барселоны», где забил 19 голов в 32 играх, но, похоже, и это не очень убедило руководство каталонского суперклуба.

- Клуб хочет, чтобы я ушел. И тут ничего не поделаешь. Придется уйти, - пояснил Ютгла в прямом эфире после матча каталонской сборной.