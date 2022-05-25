Винисиус намерен остаться в «Реале», несмотря на интерес со стороны «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признался, что ему не интересен вариант с продолжением карьеры в «ПСЖ».

«ПСЖ» интересуется мной? Я намерен остаться в «Реале». Я близок к продлению контракта», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2023/23. Он защищает цвета «королевского» клуба с 2018 года. Ранее испанские СМИ сообщали о том, что боссы «Реала» хотят сделать новое предложение 21-летнему футболисту. По разным данным, руководство «Реала» намерено предложить бразильцу контракт до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Винисиус сыграл за «сливочных» 51 матч во всех турнирах, смог поразить ворота соперников 21 раз и отдал 20 голевых передач.