Хави прокомментировал будущее Гави в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что через несколько дней клуб объявил о будущем полузащитника Гави.

«На эти вещи нужно время, но я надеюсь, что через несколько дней мы уже сможем что-то объявить», — цитирует Хави Marca.

Также тренер рассказал о целях «Барселоны» на следующий сезон.

«Мы надеемся снова быть конкурентоспособными, мы должны быть в состоянии бороться за титулы и быть в состоянии завоевывать их.

Наша главная цель — бороться за титулы, и в этом году мы не смогли этого сделать, сезон был непростым и не таким, как мы хотели, но мы работаем, чтобы снова быть конкурентоспособными в следующем сезоне».

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, на этом посту он сменил Рональда Кумана. Под руководством бывшего футболиста «Барсы» команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем сезоне каталонский клуб выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

17-летний Гави дебютировал за основную команду в сезоне-2021/22. За «Барселону» он провёл 47 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.