Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал будущее Гави в «Барселоне»

25 Мая 2022 • 23:15 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что через несколько дней клуб объявил о будущем полузащитника Гави.

«На эти вещи нужно время, но я надеюсь, что через несколько дней мы уже сможем что-то объявить», — цитирует Хави Marca.

Также тренер рассказал о целях «Барселоны» на следующий сезон.

«Мы надеемся снова быть конкурентоспособными, мы должны быть в состоянии бороться за титулы и быть в состоянии завоевывать их.

Наша главная цель — бороться за титулы, и в этом году мы не смогли этого сделать, сезон был непростым и не таким, как мы хотели, но мы работаем, чтобы снова быть конкурентоспособными в следующем сезоне».

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, на этом посту он сменил Рональда Кумана.  Под руководством бывшего футболиста «Барсы» команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем сезоне каталонский клуб выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

17-летний Гави дебютировал за основную команду в сезоне-2021/22. За «Барселону» он провёл 47 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ла Лига Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
23:15 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал будущее Гави в «Барселоне»
22:59 · Англия. Премьер-лига
Чуамени рассказал о возможном переходе в испанский или английский клуб
22:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» стал самым дорогим брендом
22:18 · Испания. Ла Лига
Пьянич может остаться в «Барселоне» ещё на два года
21:12 · Испания. Сегунда
Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»
20:02 · Испания. Ла Лига
Чеферин: «Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»? Никто не может указывать УЕФА, кого надо наказывать за нарушение финансового фэйр-плея» 1
18:56 · Англия. Премьер-лига
Кунде должен стать первым трансфером «Челси» в это окно
18:34 · Испания. Ла Лига
Хави о будущем де Йонга: «Всё зависит от финансовой ситуации»
18:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус прокомментировал ситуацию с Мбаппе 5
17:59 · Испания. Ла Лига
Хави: «Меня не волнует ситуация с контрактом Гави» 1
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» – единственные клубы, которые претендуют на Кулибали
16:50 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес – единственный левоногий защитник, которого сейчас просматривает «МЮ»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили интересен «МЮ»
14:56 · Италия. Серия А
Тотти – об отказе Мбаппе «Реалу»: «Я сделал то же самое» 6
14:46 · Испания. Ла Лига
Дембеле дали дедлайн для принятия решения по продлению контракта 1
Все новости
Рекомендуем