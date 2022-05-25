«Реал» стал самым дорогим брендом

Статистическая организация Brand Finance опубликовала список самых сильных футбольных брендов прошедшего сезона.

На основе публикаций, «Реал» оформил «дубль», сохранив за собой титул самого ценного футбольного бренда в мире четвертый год подряд и завоевав дополнительный титул самого сильного футбольного бренда в мире.

Таким образом, стоимость бренда «Реал» вырос на 19% до 1,5 млрд евро. Увеличение стоимости бренда «Реал Мадрид» на 19% в этом году было обусловлено сочетанием усиления бренда и положительной динамики доходов.

Представляем вам рейтинг топ-10 команд, чьи доходы выросли за прошедший сезон:

«Реал» (Испания) «Манчестер Сити» (Англия) «Барселона» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Бавария» (Германия) «ПСЖ» (Франция) «Тоттенхэм» (Англия) «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия)

«Реал» в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. 28 мая «королевский» клуб может выиграть Лигу чемпионов. На данный момент «Реал» является рекордсменом по количеству побед в этом турнире (13).

Финал ЛЧ «Реал» - «Ливерпуль» пройдет в пригороде Парижа 28 мая, начало – в 22:00 мск.