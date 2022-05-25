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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» стал самым дорогим брендом

25 Мая 2022 • 22:23 Комментировать

Статистическая организация Brand Finance опубликовала список самых сильных футбольных брендов прошедшего сезона.

На основе публикаций, «Реал» оформил «дубль», сохранив за собой титул самого ценного футбольного бренда в мире четвертый год подряд и завоевав дополнительный титул самого сильного футбольного бренда в мире.

Таким образом, стоимость бренда «Реал» вырос на 19% до 1,5 млрд евро. Увеличение стоимости бренда «Реал Мадрид» на 19% в этом году было обусловлено сочетанием усиления бренда и положительной динамики доходов.

Представляем вам рейтинг топ-10 команд, чьи доходы выросли за прошедший сезон:

  1. «Реал» (Испания)
  2. «Манчестер Сити» (Англия)
  3. «Барселона» (Испания)
  4. «Ливерпуль» (Англия)
  5. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  6. «Бавария» (Германия)
  7. «ПСЖ» (Франция)
  8. «Тоттенхэм» (Англия)
  9. «Челси» (Англия)
  10.  «Арсенал» (Англия)

«Реал» в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. 28 мая «королевский» клуб может выиграть Лигу чемпионов. На данный момент «Реал» является рекордсменом по количеству побед в этом турнире (13).

Финал ЛЧ «Реал» - «Ливерпуль» пройдет в пригороде Парижа 28 мая, начало – в 22:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Барселона ПСЖ Лига Чемпионов Ла Лига
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