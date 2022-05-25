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Чеферин: «Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»? Никто не может указывать УЕФА, кого надо наказывать за нарушение финансового фэйр-плея»

25 Мая 2022 • 20:02 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на новость о том, что нападающий Килиан Мбаппе продлил свой контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Словенец отметил, что мадридский «Реал»  не может указывать УЕФА начинать разбирательства в отношении какого-либо клуба по нарушению финансового фэйр-плея.

«Ни «Реал» Мадрид, ни кто-либо ещё не может нам указывать начинать какие-то разбирательства по отношению какого-либо клуба за нарушение финансового фэйр-плея. В «Реале» возмущаются, но насколько я знаю, их предложение было таким же, как у «ПСЖ», – цитирует президента УЕФА журналист Николо Скира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Александер Чеферин
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