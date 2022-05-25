Чеферин: «Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»? Никто не может указывать УЕФА, кого надо наказывать за нарушение финансового фэйр-плея»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на новость о том, что нападающий Килиан Мбаппе продлил свой контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Словенец отметил, что мадридский «Реал» не может указывать УЕФА начинать разбирательства в отношении какого-либо клуба по нарушению финансового фэйр-плея.

«Ни «Реал» Мадрид, ни кто-либо ещё не может нам указывать начинать какие-то разбирательства по отношению какого-либо клуба за нарушение финансового фэйр-плея. В «Реале» возмущаются, но насколько я знаю, их предложение было таким же, как у «ПСЖ», – цитирует президента УЕФА журналист Николо Скира.