Хави о будущем де Йонга: «Всё зависит от финансовой ситуации»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес не исключил, что из-за финансовых проблем команда может продать полузащитника Френки де Йонга, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед» во главе с бывшим тренером хавбека по «Аяксу» Эриком тен Хагом.

«Де Йонг очень важный игрок для нас, он играет ключевую роль. Но если экономическая ситуация будет того требовать, то клуб может продать игрока. Всё зависит от финансовой ситуации», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что де Йонг летом 2019 года стоил каталонской «Барселоне» около 80 миллионов евро. Кроме «Манчестер Юнайтед» за футболистом в АПЛ также следит «Манчестер Сити».