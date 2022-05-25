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Хави: «Меня не волнует ситуация с контрактом Гави»

25 Мая 2022 • 17:59 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался насчёт ситуации с продлением контракта полузащитника Гави. Напомним, недавно появилась информация, что окружение молодого испанца недовольно поведением «сине-гранатовых» в переговорах по продлению соглашения.

«Меня не волнует ситуация с контрактом Гави. Такого рода сделки требуют времени. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем выпустить кое-какое заявление», – сказал Хави на пресс-конференци.

Напомним, что действующий контракт Гави с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В новое соглашение полузащитника «сине-гранатовые» хотели включить сумму отступных в размере одного миллиарда евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Гави
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