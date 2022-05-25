Хави: «Меня не волнует ситуация с контрактом Гави»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался насчёт ситуации с продлением контракта полузащитника Гави. Напомним, недавно появилась информация, что окружение молодого испанца недовольно поведением «сине-гранатовых» в переговорах по продлению соглашения.

«Меня не волнует ситуация с контрактом Гави. Такого рода сделки требуют времени. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем выпустить кое-какое заявление», – сказал Хави на пресс-конференци.

Напомним, что действующий контракт Гави с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В новое соглашение полузащитника «сине-гранатовые» хотели включить сумму отступных в размере одного миллиарда евро.