Дембеле дали дедлайн для принятия решения по продлению контракта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Усман Дембеле должен принять окончательное решение по подписанию нового контракта до определенного срока.

«У него есть наше предложение и дата, потому что больше нет возможности улучшить контракт. Мы готовимся к следующему сезону, и проблема в том, что мы застряли, потому что агент игрока не отвечает на наше предложение», - сказал Лапорта.

Президент каталонского клуба добавил, что у «Барселоны» есть более приоритетная цель, чем продление соглашения нападающего.

«Сейчас у нас есть приоритет, который заключается в том, чтобы вернуть наши финансы в нужное русло. Есть много игроков, с которыми мы разговариваем, и операций, которые ожидаются, но Ла Лига нам не помогает. Критерии очень строгие», - сказал Лапорта.

Контракт Дембеле истекает летом этого года и сага с его продлением длится уже несколько месяцев.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.