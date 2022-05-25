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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле дали дедлайн для принятия решения по продлению контракта

25 Мая 2022 • 14:46 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Усман Дембеле должен принять окончательное решение по подписанию нового контракта до определенного срока.

«У него есть наше предложение и дата, потому что больше нет возможности улучшить контракт. Мы готовимся к следующему сезону, и проблема в том, что мы застряли, потому что агент игрока не отвечает на наше предложение», - сказал Лапорта.

Президент каталонского клуба добавил, что у «Барселоны» есть более приоритетная цель, чем продление соглашения нападающего.

«Сейчас у нас есть приоритет, который заключается в том, чтобы вернуть наши финансы в нужное русло. Есть много игроков, с которыми мы разговариваем, и операций, которые ожидаются, но Ла Лига нам не помогает. Критерии очень строгие», - сказал Лапорта.

Контракт Дембеле истекает летом этого года и сага с его продлением длится уже несколько месяцев.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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