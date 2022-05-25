Лапорта раскритиковал предыдущего президента «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обрушился с критикой на своих предшественников из-за плачевного состояния финансов клуба.

«Люди, что были до нас, подтолкнули «Барселону» к финансовому краху. Наследие, которое мы получили, катастрофично. Это факт. Чтобы переломить ситуацию, нужно время», - заявил президент «Барселоны».

Он добавил, что на сегодняшний день «Барселона» является одной из самых расточительных команд Ла Лиги.

«Наш фонд заработной платы на 40% выше, чем у остальных команд. Это то, что мы имеем с точки зрения катастрофического наследия, которое осталось от многих лет небрежного управления», — добавил президент.

«Барселона» в этом сезоне прошла через смену тренеров, а в чемпионате Испании заняла второе место, задолго до конца чемпионата проиграв гонку «Реалу».