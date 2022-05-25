Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта раскритиковал предыдущего президента «Барселоны»

25 Мая 2022 • 14:30 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обрушился с критикой на своих предшественников из-за плачевного состояния финансов клуба.

«Люди, что были до нас, подтолкнули «Барселону» к финансовому краху. Наследие, которое мы получили, катастрофично. Это факт. Чтобы переломить ситуацию, нужно время», - заявил президент «Барселоны».

Он добавил, что на сегодняшний день «Барселона» является одной из самых расточительных команд Ла Лиги.

«Наш фонд заработной платы на 40% выше, чем у остальных команд. Это то, что мы имеем с точки зрения катастрофического наследия, которое осталось от многих лет небрежного управления», — добавил президент.

«Барселона» в этом сезоне прошла через смену тренеров, а в чемпионате Испании заняла второе место, задолго до конца чемпионата проиграв гонку «Реалу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
14:56 · Италия. Серия А
Тотти – об отказе Мбаппе «Реалу»: «Я сделал то же самое»
14:46 · Испания. Ла Лига
Дембеле дали дедлайн для принятия решения по продлению контракта
14:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта раскритиковал предыдущего президента «Барселоны»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Асенсио: «Игроки «Ливерпуля» быстры, но у нас есть сердце и страсть»
13:53 · Испания. Ла Лига
Окружение Гави недовольно поведением «Барселоны» в вопросе с новым контрактом
13:52 · Англия. Премьер-лига
Сразу два игрока «Атлетико» могут продолжить карьеру в «Ньюкасле»
13:40 · Испания. Ла Лига
Винисиус подтвердил, что останется в «Реале»
12:54 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны»: Левандовски? У него ещё один год по контракту с «Баварией»
12:43 · Испания. Ла Лига
Модрич – о продлении контракта с «Реалом»: «Не собираюсь делать «Мбаппе»
12:26 · Испания. Ла Лига
Обамеянг заявил, что верит в молодёжь «Барселоны»
12:09 · Италия. Серия А
«Реал» собрался купить Леау, но получил отказ от «Милана»
12:01 · Испания. Ла Лига
Лапорта отреагировал на сообщения о потенциальном возвращении Неймара
12:00 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» назвал игру за «ПСЖ» рабством
11:42 · Англия. Премьер-лига
Названа точная дата вручения «Золотого мяча» в 2022 году 1
11:31 · Испания. Ла Лига
Милитао продлит контракт с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем