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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич – о продлении контракта с «Реалом»: «Не собираюсь делать «Мбаппе»

25 Мая 2022 • 12:43 Комментировать

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал ситуацию с продлением своего соглашения.

«Контракт еще не обновлен, но я не собираюсь делать «Мбаппе». Надеюсь, клуб не сделает этого и со мной», - пошутил полузащитник.

Ранее нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в последний момент отказался подписывать договор с мадридским клубом, предпочтя остаться в «ПСЖ».

«У нас хорошие отношения. Я много раз говорил, что хочу закончить здесь свою карьеру», - сказал Модрич о «Реале».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лука Модрич Килиан Мбаппе
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