Модрич – о продлении контракта с «Реалом»: «Не собираюсь делать «Мбаппе»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал ситуацию с продлением своего соглашения.

«Контракт еще не обновлен, но я не собираюсь делать «Мбаппе». Надеюсь, клуб не сделает этого и со мной», - пошутил полузащитник.

Ранее нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в последний момент отказался подписывать договор с мадридским клубом, предпочтя остаться в «ПСЖ».

«У нас хорошие отношения. Я много раз говорил, что хочу закончить здесь свою карьеру», - сказал Модрич о «Реале».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.