Обамеянг заявил, что верит в молодёжь «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился своим мнением о молодых воспитанниках каталонского клуба.

«Есть много невероятно талантливых молодых игроков, которым просто нужно работать, верить в себя и добиваться результат», - сказал Обамеянг.

Он отметил, что верит, что в следующем сезоне «Барселона» сможет показать более достойные результаты.

«Мне придется много работать, и я надеюсь, что у меня будет отличный сезон, это моя цель, потому что я хочу оставаться в этом клубе как можно дольше, я постараюсь выложиться по полной», — добавил Обамеянг.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 17 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.