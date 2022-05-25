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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта отреагировал на сообщения о потенциальном возвращении Неймара

25 Мая 2022 • 12:01 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможности возвращения Неймара в каталонский клуб. Лапорта намекнул, что если «ПСЖ» хочет избавиться от футболиста, а сам Неймар желает присоединиться к «Барселоне», то все это должно произойти «бесплатно». При этом Лапорта указал, что в свое время Неймар перешел в «ПСЖ» именно из-за денег.

Ранее сообщалось, что французский клуб, после продления контракта Килиана Мбаппе, решил выставить 30-летнего Неймара на трансфер.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 22 игры, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта ПСЖ Неймар
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