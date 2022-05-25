Президент «Барселоны» назвал игру за «ПСЖ» рабством

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об игроках, согласившихся подписать контракты с «ПСЖ» за большие деньги.

Лапорта признался, что считает нападающего парижан Неймара исключительным футболистом, но «Барселона» не намерена возвращать бразильца, потому что на такой трансфер у каталонского клуба нет денег.

«У Неймара контракт с «ПСЖ» ещё на 4-5 лет. Игроки, согласившиеся подписать контракты с такими клубами как «ПСЖ», почти согласились на рабство за деньги», — приводит слова Лапорты L'Esportiu.

Ранее сообщалось, что парижский клуб готов расстаться с Неймаром летом нынешнего года.

В минувшем сезоне 30-летний бразилец провёл в составе «ПСЖ» 28 матчей, забив 13 голов и отдав восемь результативных передач. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 90 миллионов евро.