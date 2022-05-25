Милитао продлит контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» принял решение пролонгировать трудовое соглашение с бразильским защитником Эдером Милитао. Такой информацией посредством своих социальных сетей поделился инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны должны объявить о новой сделке после финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» встретятся с «Ливерпулем». Поединок состоится 28 мая на стадионе в Париже.

24-летний центральный защитник выступает за мадридский коллектив с июля 2019 года. Его действующий трудовой договор с «королевским клубом» рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В прошлом сезоне Эдер провел 34 матча в Ла Лиге, забил гол и отдал два ассиста.