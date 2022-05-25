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Чемпионат Испании. Ла Лига

Туран может стать тренером «Атлетико»

25 Мая 2022 • 11:15 Комментировать

Экс-футболист сборной Турции и мадридского «Атлетико» Арда Туран намерен попробовать свои силы на новом поприще. Как стало известно испанским СМИ, игрок «Галатасарая» собирается начать тренерскую карьеру.

Первым его местом работы может стать как раз «Атлетико». Мадридцы готовы назначить Турана тренером одной из молодежных команд. Если он хорошо себя проявит, то может пойти на повышение.

За «матрасников» Арда выступал с 2011 по 2015 год. В «Галатасарай» полузащитник вернулся в 2020 году. Его контракт истекает в конце следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Арда Туран
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