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В «Барселоне» рассказали о предложениях по де Йонгу

25 Мая 2022 • 11:08 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Френки – востребованный футболист на трансферном рынке. Мы получали предложения по его продаже, но хотим, чтобы он остался с нами», - передает слова руководителя издание Sport.es.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к голландскому полузащитнику со стороны французского «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт 25-летнего игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Френки де Йонг
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