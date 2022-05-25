Хави недоволен юными полузащитниками «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави неудовлетворен тем, как Гави и Нико Гонсалес подходят к вопросам тактики.

Выступая на испанском телевидении, журналист Андреа Хинес заявила, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен отсутствием понимания тактики у молодых полузащитников.

Журналист утверждает, что 42-летний специалист особенно недоволен Нико Гонсалесом и это объясняет нечастое появление футболиста на поле во второй половине сезона.

Тем не менее, Хави надеется, что в летнее межсезонье дуэт молодых полузащитников сможет подтянуть свои тактические навыки.

В этом сезоне Гави провел в Ла Лиге 34 игры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Нико Гонсалес в 27 играх отметился 1 голом и 2 голевыми пасами.