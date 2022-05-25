Защитник «Барселоны»: Неважно, какие игроки переедут в «Реал», ведь мы должны беспокоиться о себе

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался по поводу соперничества между каталонской командой и мадридским «Реалом».

Араухо сказал, что ему абсолютно неважно, какие игроки перейдут в «Реал», ведь каталонский клуб должен беспокоиться о себе. Защитник отметил, что «сине-гранатовые» обязаны бороться на равных с любым соперником. Уругваец добавил, что он верит в футболистов «Барселоны», которые в следующем сезоне смогут достичь больших успехов.

Напомним, что в прошедшем сезоне каталонский клуб под руководством Хави Эрнандеса занял вторую строчку в испанской лиге. Чемпионство досталось «Реалу».