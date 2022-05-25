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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес хотел остаться в «Атлетико»

25 Мая 2022 • 09:09 Комментировать

Уругвайский бомбардир Луис Суарес признался, что не хотел покидать мадридский «Атлетико» грядущим летом. Ранее стало известно, что «матрасники» не собираются предлагать опытному голеадору пролонгацию сотрудничества.

«Мне хотелось продолжать играть за «Атлетико», но затем мне сказали, что я должен уйти. Это произошло за день до официального заявления клуба.

Общался ли я по этому поводу с главным тренером? Нет, мы не обсуждали с Симеоне этот вопрос», - цитирует Суареса Sky Sports.

В минувшем сезоне Ла Лиги на счету 35-летнего форварда 11 голов в 35 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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