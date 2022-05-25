Назван человек, повлиявший на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Экс-президент Франции Николя Саркози повлиял на решение нападающего Килиана Мбаппе отказать мадридскому «Реалу» и остаться в «ПСЖ». Во время беседы политик нашел слова, которые убедили 23-летнего игрока продлить контракт с парижанами.

«Ты еще не брал Лигу чемпионов с «ПСЖ». «Реал» же выигрывал этот трофей целых 13 раз. Это будет для тебя серьезным вызовом», - сказал экс-президент нападающему, рапортует RMC Sport.

В итоге Мбаппе принял решение остаться в Париже. Нападающий подписал с французским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.