В переходе Чуамени в «Реал» снова возникли проблемы

«Реал» не готов потратить 80 миллионов евро на полузащитника «Монако» Орельена Чуамени и пытается снизить цену.

Ранее была информация, что мадридский клуб полностью договорился о трансфере футболиста, однако, по последней информации, «Реал» все еще не оформил переход игрока, сообщает испанская пресса.

Кроме того, полузащитником также интересуются «ПСЖ» и «Ливерпуль», которые вполне могут заплатить запрашиваемую «Монако» цену.

В этом сезоне Чуамени провел в чемпионате Франции 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.