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Чемпионат Испании. Ла Лига

В переходе Чуамени в «Реал» снова возникли проблемы

25 Мая 2022 • 08:28 Комментировать

«Реал» не готов потратить 80 миллионов евро на полузащитника «Монако» Орельена Чуамени и пытается снизить цену.

Ранее была информация, что мадридский клуб полностью договорился о трансфере футболиста, однако, по последней информации, «Реал» все еще не оформил переход игрока, сообщает испанская пресса.

Кроме того, полузащитником также интересуются «ПСЖ» и «Ливерпуль», которые вполне могут заплатить запрашиваемую «Монако» цену.

В этом сезоне Чуамени провел в чемпионате Франции 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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