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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» надеется выручить за Депая 20 миллионов евро

25 Мая 2022 • 08:03 Комментировать

«Барселона» надеется выручить за нападающего Мемфиса Депая 20 миллионов евро.

Будущее голландского форварда в каталонском клубе остается неясным. По последней информации, «Барселона» может продать футболиста, если ей удастся подписать в летнее межсезонье нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает Sport.

Ранее была информация, что сам форвард надеется остаться в испанском клубе и провести там следующий сезон.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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