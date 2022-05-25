«Барселона» надеется выручить за Депая 20 миллионов евро

«Барселона» надеется выручить за нападающего Мемфиса Депая 20 миллионов евро.

Будущее голландского форварда в каталонском клубе остается неясным. По последней информации, «Барселона» может продать футболиста, если ей удастся подписать в летнее межсезонье нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает Sport.

Ранее была информация, что сам форвард надеется остаться в испанском клубе и провести там следующий сезон.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.