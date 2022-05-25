Президент «Барселоны» раскритиковал агента Гави

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта в разговоре с журналистами раскритиковал агента молодого испанского полузащитника Гави.

Лапорта заявил, что не может понять, по какой причине агент молодого 17-летнего футболиста тянет с подписанием нового контракта с «Барселоной». Функционер отметил, что агент ведёт себя странно. Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что Гави очень близок к подписанию нового соглашения с каталонским клубом.

В этом сезоне Гави провёл в испанской лиге 34 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.