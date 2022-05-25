Между владельцами «ПСЖ» и «Реала» произошёл конфликт

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился своим мнением о мадридском «Реале» и президенте «сливочных» Флорентино Пересе.

«Уважительно отношусь к мадридцам, но после запуска проекта Суперлиги у меня испортились отношения с Пересом. «Реал» - большой клуб, мы уважаем их, они уважают нас. Это имеет значение. Что касается Мбаппе, то Килиан - наш игрок. Хватит уже это обсуждать», - цитирует Аль-Хелаифи газета Marca.

Напомним, что Мбаппе сватали в «Реал», однако парижскому гранду удалось отговорить свою звезду от перехода. Килиан подписал с «ПСЖ» новый контракт до 2025 года.