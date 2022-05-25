Каземиро высказался об отказе Мбаппе перейти в «Реал»

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения французского форварда Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Каземиро сказал, что «Реал» является лучшим клубом в мире, который базируется в прекрасном городе, но у каждого своё мнение на этот счёт. Бразилец отметил, что раз Мбаппе предпочёл остаться в парижской команде, то значит так тому и быть. Полузащитник пожелал французскому футболисту удачи в карьере.

Напомним, что Килиан Мбаппе летом мог перебраться в «королевский клуб», но 23-летний футболист в итоге принял решение продлить соглашение с «ПСЖ» до июня 2025 года.