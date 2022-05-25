Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» недоволен правилами Ла Лиги

25 Мая 2022 • 06:48 Комментировать

Президент каталонской команды Жоан Лапорта высказался по поводу слишком жёстких правил финансового фэйр-плэя в испанском чемпионате.

Лапорта считает, что в Испании действуют слишком жёсткие правила финансового фэйр-плэя. Президент «сине-гранатовых» отметил, что правила слишком требовательные по сравнению с другими странами. Функционер добавил, что это мешает испанским клубам и заставляет их преодолевать препятствия.

Напомним, что в этом сезоне «Барселона» под руководством Хави Эрнандеса заняла в Ла Лиге вторую строчку. В следующем сезоне каталонцы сыграют в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
07:38 · Испания. Ла Лига
Между владельцами «ПСЖ» и «Реала» произошёл конфликт
07:23 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» приняла решение по Марсьялю
06:54 · Испания. Ла Лига
Каземиро высказался об отказе Мбаппе перейти в «Реал»
06:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался защитником «Атлетико»
06:48 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» недоволен правилами Ла Лиги
06:25 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Реал» и без Мбаппе будет оставаться на вершине
03:01 · Испания. Ла Лига
Араухо хотел бы провести в «Барселоне» всю свою карьеру
02:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «ПСЖ» сражаются за Мане
00:29 · Испания. Ла Лига
Депай надеется остаться в «Барселоне»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не купил Камара, потому что тот встретил агента в «странном виде»
24 Мая
23:35 · Испания. Ла Лига
Бензема – о Мбаппе: «Желаю ему всего наилучшего»
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону»
22:33 · Испания. Ла Лига
Алаба подтвердил, что готов сыграть против «Ливерпуля»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти - о Клоппе: «Он перенёс футбол в новое русло»
20:49 · Испания. Ла Лига
Марселино уйдёт с поста главного тренера «Атлетика»
Все новости
Рекомендуем