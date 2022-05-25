Президент «Барселоны» недоволен правилами Ла Лиги

Президент каталонской команды Жоан Лапорта высказался по поводу слишком жёстких правил финансового фэйр-плэя в испанском чемпионате.

Лапорта считает, что в Испании действуют слишком жёсткие правила финансового фэйр-плэя. Президент «сине-гранатовых» отметил, что правила слишком требовательные по сравнению с другими странами. Функционер добавил, что это мешает испанским клубам и заставляет их преодолевать препятствия.

Напомним, что в этом сезоне «Барселона» под руководством Хави Эрнандеса заняла в Ла Лиге вторую строчку. В следующем сезоне каталонцы сыграют в Лиге чемпионов.