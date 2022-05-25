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Модрич: «Реал» и без Мбаппе будет оставаться на вершине

25 Мая 2022 • 06:25 Комментировать

Опытный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился с журналистами своим мнением по поводу ситуации с французским форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Модрич сказал, что он не удивлён тому, что Мбаппе продлил контракт с парижским клубом, так как у него, в отличие от многих, не было никаких ожиданий. Хорват отметил, что нужно как можно скорее закрыть этот не самый приятный вопрос и больше не говорить об этом. Полузащитник добавил, что «Реал» и без Мбаппе будет оставаться на вершине.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог летом на правах свободного агента перебраться в мадридский «Реал», но форвард предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Килиан Мбаппе
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