Модрич: «Реал» и без Мбаппе будет оставаться на вершине

Опытный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился с журналистами своим мнением по поводу ситуации с французским форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Модрич сказал, что он не удивлён тому, что Мбаппе продлил контракт с парижским клубом, так как у него, в отличие от многих, не было никаких ожиданий. Хорват отметил, что нужно как можно скорее закрыть этот не самый приятный вопрос и больше не говорить об этом. Полузащитник добавил, что «Реал» и без Мбаппе будет оставаться на вершине.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог летом на правах свободного агента перебраться в мадридский «Реал», но форвард предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».