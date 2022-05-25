«Барселона» и «ПСЖ» сражаются за Мане

Сенегальский форвард Садио Мане может сменить клуб - более того, по информации испанского издания Sport.es, это случится наверняка, вопрос лишь в том, куда двинется Мане. некоторое время назад считалось. что сенегалец жаждет поиграть за «Барселону», но сейчас стало известно, что на его услуги претендует и «ПСЖ».

Французский клуб наверняка может предложить более выгодные финансовые условия, и это может оказаться немаловажным фактором. Также не стоит забывать, что в «Барселону» стремится и Роберт Левандовски, и в этих условиях у каталонцев может просто не оказаться денег для покупки сразу двух нападающих такого класса.