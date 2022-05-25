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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «ПСЖ» сражаются за Мане

25 Мая 2022 • 02:51 Комментировать

Сенегальский форвард Садио Мане может сменить клуб - более того, по информации испанского издания Sport.es, это случится наверняка, вопрос лишь в том, куда двинется Мане. некоторое время назад считалось. что сенегалец жаждет поиграть за «Барселону», но сейчас стало известно, что на его услуги претендует и «ПСЖ».

Французский клуб наверняка может предложить более выгодные финансовые условия, и это может оказаться немаловажным фактором. Также не стоит забывать, что в «Барселону» стремится и Роберт Левандовски, и в этих условиях у каталонцев может просто не оказаться денег для покупки сразу двух нападающих такого класса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Садио Мане Трансферы футбола - лето 2022
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