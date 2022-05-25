Депай надеется остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай опубликовал пост, в котором намекнул, что собирается остаться в каталонском клубе.

«Мой первый сезон оказался не таким, как я себе представлял, мы должны продолжать работать и продолжать совершенствоваться, чтобы достичь наших целей в следующем году», - подвел итоги сезона Депай в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что голландский форвард является одним из футболистов, который не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави на следующий сезон.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.