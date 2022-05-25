Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай надеется остаться в «Барселоне»

25 Мая 2022 • 00:29 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай опубликовал пост, в котором намекнул, что собирается остаться в каталонском клубе.

«Мой первый сезон оказался не таким, как я себе представлял, мы должны продолжать работать и продолжать совершенствоваться, чтобы достичь наших целей в следующем году», - подвел итоги сезона Депай в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что голландский форвард является одним из футболистов, который не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави на следующий сезон.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
00:29 · Испания. Ла Лига
Депай надеется остаться в «Барселоне»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не купил Камара, потому что тот встретил агента в «странном виде»
24 Мая
23:35 · Испания. Ла Лига
Бензема – о Мбаппе: «Желаю ему всего наилучшего»
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону»
22:33 · Испания. Ла Лига
Алаба подтвердил, что готов сыграть против «Ливерпуля»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти - о Клоппе: «Он перенёс футбол в новое русло»
20:49 · Испания. Ла Лига
Марселино уйдёт с поста главного тренера «Атлетика»
20:42 · Испания. Ла Лига
Эндрик продлил контракт с «Палмейрасом»
20:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» договорился о подписании Чуамени
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Хетафе»
18:38 · Испания. Ла Лига
Чуамени сообщил одноклубникам, что хочет перейти в «Реал»
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» отверг предложение «Барселоны» по Рафинье
18:25 · Германия. Бундеслига
Левандовски готов присоединиться к «Реалу» 2
18:17 · Испания. Ла Лига
Ди Мария предложил свои услуги «Барселоне»
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Демирала 4
Все новости
Рекомендуем