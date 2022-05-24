Бензема – о Мбаппе: «Желаю ему всего наилучшего»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«Это был долгий год для него, он должен был принять решение. Это его выбор, я желаю ему всего наилучшего, хотя, как я уже говорил, мне бы хотелось, чтобы он играл в «Реале», - сказал Бензема.

Он добавил, что сейчас все его мысли о финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и он бы не хотел много распространяться о ситуации с Мбаппе.

Ранее, форвард «ПСЖ» Мбаппе решил отказать мадридскому клубу и продлил контракт с парижской командой.