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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема – о Мбаппе: «Желаю ему всего наилучшего»

24 Мая 2022 • 23:35 Комментировать

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«Это был долгий год для него, он должен был принять решение. Это его выбор, я желаю ему всего наилучшего, хотя, как я уже говорил, мне бы хотелось, чтобы он играл в «Реале», - сказал Бензема.

Он добавил, что сейчас все его мысли о финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и он бы не хотел много распространяться о ситуации с Мбаппе.

Ранее, форвард «ПСЖ» Мбаппе решил отказать мадридскому клубу и продлил контракт с парижской командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Килиан Мбаппе
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