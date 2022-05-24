Восходящая звезда бразильского футбола нападающий Эндрик продлил контракт с «Палмейрасом». Новое соглашение 15-летнего вундеркинда рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что юным игроком интересуются «Барселона» и «Реал», но по правилам ФИФА бразильским футболистам запрещено выступать в Европе до достижения 18-летнего возраста. Когда его контракт с «Палмейрасом» подойдет к концу, игроку исполнится 19 лет. За год до этого «Палмейрас» может воспользоваться правом продать Эндрика за отступные в размере 60 миллионов евро.

Эндрик считается одним из самых ярких талантов нового поколения бразильский футболистов.