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Эндрик продлил контракт с «Палмейрасом»

24 Мая 2022 • 20:42 Комментировать

Восходящая звезда бразильского футбола нападающий Эндрик продлил контракт с «Палмейрасом». Новое соглашение 15-летнего вундеркинда рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что юным игроком интересуются «Барселона» и «Реал», но по правилам ФИФА бразильским футболистам запрещено выступать в Европе до достижения 18-летнего возраста. Когда его контракт с «Палмейрасом» подойдет к концу, игроку исполнится 19 лет. За год до этого «Палмейрас» может воспользоваться правом продать Эндрика за отступные в размере 60 миллионов евро.

Эндрик считается одним из самых ярких талантов нового поколения бразильский футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Эндрик
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