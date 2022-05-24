Чуамени сообщил одноклубникам, что хочет перейти в «Реал»

Хавбек «Монако» Орельен Чуамени сообщил своим одноклубникам, что хотел бы летом присоединится к мадридскому «Реалу». Об этом говорится в информации Фабрицио Романо, которая недавно была опубликована в социальных сетях.

Отмечается, что «Реалу» ещё предстоит согласовать трансфер Чуамени с «Монако». Сумма сделки должна превысить 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что француз станет главной целью «Реала» на это трансферное окно.

Ранее интерес к Чуамени также проявляли лондонский «Челси» и «ПСЖ». Футболист уже дал понять руководству парижан, что хочет уехать из Франции для игры в зарубежном чемпионате.