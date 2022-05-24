Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария предложил свои услуги «Барселоне». Контракт футболиста с французским клубом истекает летом этого года.

Ранее была информация, что ди Мария согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Однако, по информации Mundo Deportivo, агенты полузащитника связались с представителями каталонского клуба, чтобы предложить услуги 34-летнего аргентинца.

«Барселона», в свою очередь, находится в поиске правого полузащитника, способного заменить Усмана Дембеле.

В этом сезоне ди Мария провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.