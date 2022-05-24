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Чемпионат Испании. Ла Лига

34-летний Аспас признан лучшим игроком «Сельты» в прошедшем сезоне

24 Мая 2022 • 18:08 Комментировать

Пресс-служба «Сельты» сообщила, что центральный нападающий команды Йаго Аспас стал лучшим игроком в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне 34-летинй испанец принял участие в 38 матчах за клуб, в которых забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Сезон-2021/22 «Сельта» завершила на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков. Чемпионом стал «Реал», в Лиге чемпионов от Испании в следующем сезоне сыграют «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». «Бетис и «Реал Сосьедад» представят страну в Лиге Европы, а «Вильярреал» сыграет в Лиге конференций.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта Ла Лига Йаго Аспас
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