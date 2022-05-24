«Бенфика» и «Реал» поборются за полузащитника «Ривер Плейта»

Португальская «Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Энцо Фернандесу, пишет журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл в аргентинском «Дефенсе и Хустисии». После яркой игры в аренде он вернулся в «Ривер Плейт» уже основным игроком. На данный момент Энцо является ключевым футболистом команды.

Напомним, ранее мы сообщали об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Реала». По информации AS, «королевский» клуб видит в аргентинце замену Луки Модричу.

В 2022 года он впервые был вызван во взрослую сборную Аргентины, но за команду он не сыграл ни одного матча.