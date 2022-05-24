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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг: «Этот сезон был для «Барселоны» разочаровывающим»

24 Мая 2022 • 16:52 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг оценил выступления команды в нынешнем сезоне. Нидерландский хавбек заявил, что команда разочарована, ведь не смогла достичь целей, которые поставила перед собой на старте кампании.

«Этот сезон был для нас разочаровывающим. Мы не смогли достичь целей, которые поставили перед собой в начале сезона, но я хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Мы будем усердно работать, чтобы в следующем сезоне выступить лучше», – написал футболист в социальных сетях.

Напомним, что де Йонга в последнее время часто связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» футболист может воссоединиться с Эриком тен Хагом, под руководством которого играл в «Аяксе».

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Барселона Френки де Йонг
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