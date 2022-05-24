Бэйл хотел сменить «Реал» на «Атлетико»

Агент валлийского полузащитника Гарета Бэйл провел неудачные переговоры с мадридским «Атлетико». Представитель игрока хотел устроить своего клиента в столичный клуб, однако наставник «матрасников» Диего Симеоне отказался от такого трансфера. Об этом рапортует Cope.

Таким образом, Гарет вряд ли останется на Пиренеях. У него есть варианты трудоустройства на Туманном Альбионе, которыми он и воспользуется.

В настоящий момент валлиец является игроком «Реала». Его контракт с «королевским клубом» истекает в конце следующего месяца. Цвета мадридского гранда он защищает с 2013 года.