Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл хотел сменить «Реал» на «Атлетико»

24 Мая 2022 • 12:57 Комментировать (1)

Агент валлийского полузащитника Гарета Бэйл провел неудачные переговоры с мадридским «Атлетико». Представитель игрока хотел устроить своего клиента в столичный клуб, однако наставник «матрасников» Диего Симеоне отказался от такого трансфера. Об этом рапортует Cope.

Таким образом, Гарет вряд ли останется на Пиренеях. У него есть варианты трудоустройства на Туманном Альбионе, которыми он и воспользуется.

В настоящий момент валлиец является игроком «Реала». Его контракт с «королевским клубом» истекает в конце следующего месяца. Цвета мадридского гранда он защищает с 2013 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
13:08 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес - о «Золотом мяче» для Бензема: «Эту награду всегда должен получать Месси» 1
12:57 · Испания. Ла Лига
Бэйл хотел сменить «Реал» на «Атлетико» 1
12:38 · Англия. Премьер-лига
Бельерин: «Спасибо «Бетису» за то, что помог мне вновь почувствовать любовь к футболу»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Черчесов оценил вероятность перехода Дзюбы и Черышева в «Ференцварош»
11:47 · Испания. Ла Лига
Дмитрий Черышев: «Витория в «Валенсии» — это хороший вариант!»
10:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может усилиться бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед»
10:11 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Валенсию»
09:24 · Италия. Серия А
Защитник «Хетафе» перешёл в «Наполи»
08:32 · Россия. Премьер-лига
«Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака»
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вынесла решение по Траоре
08:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен вознаградить Родриго
08:07 · Германия. Бундеслига
«Барселона» увеличила предложение по Левандовски 1
07:18 · Испания. Ла Лига
Суарес о возможном воссоединении с Месси: Надеюсь на это
06:58 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» летом может перейти в «Бетис»
06:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: Мечта играть за «Реал» не закончилась
Все новости
Рекомендуем