Суарес о возможном воссоединении с Месси: Надеюсь на это

Опытный уругвайский нападающий Луис Суарес поделился с журналистами своим мнением о возможном воссоединении с аргентинским форвардом Лионелем Месси в МЛС.

Суарес сказал, что очень надеется на то, что ещё сможет поиграть с Месси в одной команде, но никогда не знаешь, как в жизни всё произойдёт. Форвард считает, что у него со звёздным аргентинцем прекрасная взаимосвязь. Уругваец отметил, что он был шокирован тем, что Лионель прошлым летом покинул «Барселону».

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси выступал за «ПСЖ». В Лиге 1 аргентинский форвард провёл 26 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 14 ассистов.