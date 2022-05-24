Полузащитник «Реала» летом может перейти в «Бетис»

Испанский полузащитник «Реала» Дани Себальос может летом покинуть мадридский клуб и перебраться в «Бетис».

По информации инсайдера Николо Скиры, 25-летний испанский футболист летом покинет мадридскую команду. Себальос не будет продлевать соглашение с «Реалом», так что «королевский клуб» готов продать полузащитника этим летом. Главным претендентом на игрока считается «Бетис», который готов купить Дани за семь миллионов евро.

В этом сезоне Дани Себальос провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» лишь 11 поединков, но результативными действиями не отметился.