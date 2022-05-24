Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Реала» летом может перейти в «Бетис»

24 Мая 2022 • 06:58 Комментировать

Испанский полузащитник «Реала» Дани Себальос может летом покинуть мадридский клуб и перебраться в «Бетис».

По информации инсайдера Николо Скиры, 25-летний испанский футболист летом покинет мадридскую команду. Себальос не будет продлевать соглашение с «Реалом», так что «королевский клуб» готов продать полузащитника этим летом. Главным претендентом на игрока считается «Бетис», который готов купить Дани за семь миллионов евро.

В этом сезоне Дани Себальос провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» лишь 11 поединков, но результативными действиями не отметился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Дани Себальос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
07:18 · Испания. Ла Лига
Суарес о возможном воссоединении с Месси: Надеюсь на это
06:58 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» летом может перейти в «Бетис»
06:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: Мечта играть за «Реал» не закончилась
04:00 · Испания. Ла Лига
«Голевой голод» Ла Лиги - вот уже четыре года не получается забить 1000 мячей
03:37 · Испания. Ла Лига
Минувший сезон Ла Лиги оказался самым «чистым» с точки зрения неточных передач
02:51 · Испания. Ла Лига
Бензема - первый француз, выигравший гонку бомбардиров в испанском чемпионате
02:41 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг может перебраться в «ПСЖ»
01:43 · Испания. Ла Лига
Суарес ещё не определился со своим будущим
01:06 · Германия. Бундеслига
Бывший партнёр Левандовски отговаривает его от перехода в «Барселону» 1
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заплатит 45 миллионов евро за вингера «Лидса»
23 Мая
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за Торреса
22:14 · Германия. Бундеслига
Хёнесс прокомментировал возможный переход Левандовски в «Баварию» 1
19:18 · Испания. Ла Лига
Дембеле покинет «Барселону» 3
18:37 · Испания. Ла Лига
«Монако» получит 35 миллионов евро с продления контракта Мбаппе с «ПСЖ»
16:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе о «Реале»: «Не знаю, где я буду через три года» 3
Все новости
Рекомендуем