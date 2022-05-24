«Голевой голод» Ла Лиги - вот уже четыре года не получается забить 1000 мячей

С уходом Криштиану Роналду из мадридского «Реала» чемпионат Испании очевидно потерял в результативности - и об этом очень красноречиво говорят цифры. Вот уже четыре сезона кряду в чемпионате забивается менее 1000 мячей в общей сложности - и такой продолжительной «сухой» серии в Ла Лиге не было с 90-х годов прошлого столетия.

Судите сами - Криштиану Роналду ушел летом 2018 года, и в сезоне 2018/2019 было забито 983 гола. В сезоне 2019/2020 и вовсе 942, хотя это можно отчасти объяснить коронавирусом и всеми пертурбациями, связанными с пандемией. В сезоне 2020/2021 количество голов возросло до 953, а в только что закончившемся чемпионате был забит 951 гол.