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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Голевой голод» Ла Лиги - вот уже четыре года не получается забить 1000 мячей

24 Мая 2022 • 04:00 Комментировать

С уходом Криштиану Роналду из мадридского «Реала» чемпионат Испании очевидно потерял в результативности - и об этом очень красноречиво говорят цифры. Вот уже четыре сезона кряду в чемпионате забивается менее 1000 мячей в общей сложности - и такой продолжительной «сухой» серии в Ла Лиге не было с 90-х годов прошлого столетия.

Судите сами - Криштиану Роналду ушел летом 2018 года, и в сезоне 2018/2019 было забито 983 гола. В сезоне 2019/2020 и вовсе 942, хотя это можно отчасти объяснить коронавирусом и всеми пертурбациями, связанными с пандемией. В сезоне 2020/2021 количество голов возросло до 953, а в только что закончившемся чемпионате был забит 951 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Ла Лига
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