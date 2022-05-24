Минувший сезон Ла Лиги оказался самым «чистым» с точки зрения неточных передач

Футбол в Ла Лиге становится более качественным - об этом, по крайней мере, свидетельствуют некоторые статистические данные. Так, в частности, в сезоне 2021/2022 во всех матчах сезона в общей сложности было совершено 47 639 неточностей в передачах, и это наименьшее количество брака за все время, которое собирается подобная статистика (с сезона 2005/2006).

При этом ранее подобный показатель никогда не составлял менее 48 тысяч неточных передач, 48 117 в прошлом сезоне, в частности.

Напомним. что чемпионом Испании по итогам минувшего сезона стал мадридский «Реал», это случилось в 36-й раз в его истории.