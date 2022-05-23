Мбаппе о «Реале»: «Не знаю, где я буду через три года»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может всё же оказаться в мадридском «Реале». Француз также оставил послание болельщикам «сливочных», в котором сказал, что понимает их разочарование.

«Реал»? Не знаю, что случится в будущем и где я буду через три года. Я очень уважаю «Реал» и президента Флорентино Переса. Поэтому я и позвонил ему лично, чтобы проявить уважение. Какое послание я могу оставить болельщикам «Реала»? Я хочу поблагодарить их, так как они всегда принимали меня за своего. Я понимаю их разочарование, но, надеюсь, они поймут, что я решил остаться в своей стране», – цитирует Мбаппе Фабрицио Романо.