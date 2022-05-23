Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Владелец «ПСЖ»: «Возможно, Тебас беспокоится, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги»

23 Мая 2022 • 16:40 Комментировать

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса о том, что парижский клуб оскорбил футбол, продлив контракт с нападающим Килианом Мбаппе при огромных долгах и большой зарплатной ведомости.

«Возможно, Тебас волнуется, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги. Сейчас Ла Лига не та, что была три или четыре года назад. У нас есть Мбаппе, он остаётся с нами, остальное, честно говоря, меня не беспокоит», – цитирует владельца «ПСЖ» Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По новому соглашению француз станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нассер Аль-Хелаифи Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
16:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе о «Реале»: «Не знаю, где я буду через три года» 1
16:40 · Испания. Ла Лига
Владелец «ПСЖ»: «Возможно, Тебас беспокоится, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги»
14:41 · Испания. Ла Лига
Монреаль и Янузай покинули «Реал Сосьедад»
11:49 · Испания. Ла Лига
Вальверде назвал матч, который принёс «Реалу» чемпионство
10:54 · Англия. Премьер-лига
Невеш неоднозначно высказался о своём будущем
08:58 · Испания. Ла Лига
Эмери одержал первую победу на «Камп Ноу»
08:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил клубный рекорд
08:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» показала самую низкую результативность в Ла Лиге за 18 лет 1
08:26 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» станет первым клубом из Испании, который сыграет в Лиге конференций
08:23 · Испания. Ла Лига
Хави оценил сезон «Барселоны»
08:17 · Германия. Бундеслига
Инсайдер утверждает, что Левандовски переедет в Испанию
08:10 · Испания. Ла Лига
Эмери рассказал, как относится к выбору Мбаппе
06:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила свой новый антирекорд по домашним поражениям в 21-м веке
06:46 · Испания. Ла Лига
Симеоне вывел мадридский «Атлетико» в тройку лучших в Ла Лиге в 10-й раз подряд
06:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уже вылетела в Австралию
Все новости
Рекомендуем