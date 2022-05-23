Владелец «ПСЖ»: «Возможно, Тебас беспокоится, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги»

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса о том, что парижский клуб оскорбил футбол, продлив контракт с нападающим Килианом Мбаппе при огромных долгах и большой зарплатной ведомости.

«Возможно, Тебас волнуется, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги. Сейчас Ла Лига не та, что была три или четыре года назад. У нас есть Мбаппе, он остаётся с нами, остальное, честно говоря, меня не беспокоит», – цитирует владельца «ПСЖ» Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По новому соглашению француз станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты.