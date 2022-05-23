«Реал» установил клубный рекорд

Мадридский «Реал» под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти выиграл чемпионский титул в Ла Лиге. Отрыв «королевского клуба» от ближайшего конкурента составил 13 баллов.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Алексис Мартин-Тамайо, столичный гранд триумфовал в национальном чемпионате с рекордным преимуществом. Никогда ранее «сливочные» не выигрывали золотые медали с отрывом в 13 баллов. Максимумом были 12 очков – в 1961, 1963 и 1975 годах.

Добавим, что 28 мая подопечные Анчелотти сыграют в финале Лиги чемпионом. В Париже «Реалу» будет противостоять «Ливерпуль».