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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» станет первым клубом из Испании, который сыграет в Лиге конференций

23 Мая 2022 • 08:26 Комментировать

Футболисты «Вильярреала» в заключительном туре испанского чемпионата сумели обыграть «Барселону» и гарантировали себе путёвку в еврокубки на следующий сезон.

Подопечные Унаи Эмери обыграли каталонский клуб со счётом 2:0 и в итоге заняли седьмую строчку в испанской лиге. «Жёлтая субмарина» станет первой испанской командой, которая примет участие в Лиге конференций. Напомним, что в первом розыгрыше этого турнира клубы из Испании не играли, так как «Вильярреал» был пятой испанской командой в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что в этом сезоне футболисты «Вильярреала» сумели дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Ла Лига Лига конференций
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