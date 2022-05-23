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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери рассказал, как относится к выбору Мбаппе

23 Мая 2022 • 08:10 Комментировать

Испанский специалист Унаи Эмери, который сейчас рулит «Вильярреалом», отреагировал на решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«Это его личное решение, но оно было принято очень поздно. Я ценю его как игрока и с уважением отношусь, однако был выбран не самый лучший момент. Это нехорошо для футбола», - передает слова тренера газета Marca.

Новый трудовой договор 23-летнего француза с парижанами рассчитан до лета 2025 года. Мбаппе также параллельно вел переговоры с мадридским «Реалом», однако затем выяснилось, что игрок просто использовал «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Унаи Эмери Килиан Мбаппе
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